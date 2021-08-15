لقاء يجمع عباس مع ملك الأردن لبحث التطورات السياسية

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لقناة "المملكة" الأردنية، شدد عباس خلال اللقاء على :"استمرار التنسيق الأخوي بين فلسطين والأردن، بما يخدم مصالح الأمة وقضاياها المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

ويقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزيارة عمل إلى عمّان للقاء الملك عبد الله الثاني، ضمن زيارة كانت مقررة منذ أيام وفق مصدر في الرئاسة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الملك عبدالله الثاني نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية، زينة عكر في قصر الحسينية في الأردن لبنان.