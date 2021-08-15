الحريري: عكار ليست قندهار

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الحريري في تغريدة على تويتر: "كيف يجيز رئيس الجمهورية لنفسه، أن يقفز فوق أوجاع الناس في عكارليتحدث في اجتماع مجلس الدفاع عن أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني في الشمال".

كما استهجن الحريري من مواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والذي شدد على ضرورة إعلان عكار، منطقة عسكرية، وقال: "أي صدفة يلتقي فيها رئيس الجمهورية مع صهره جبران الذي يقول إن عكار صارت وكأنها خارج الدولة بسبب عصابات المحروقات ولازم إعلان عكار منطقة عسكرية حمايةً".

وأضاف بقوله: "لا يا فخامة الرئيس. عكار ليست قندهار، وليست خارج الدولة. فخامتك أصبحت خارج الدولة ورئيساً لجمهورية التيار العوني، وعكار مظلومة منك ومن عهدك، والنار اشتعلت بقلبها قبل ان تشتعل بخزانات التهريب. لا يا فخامة الرئيس، من يتسبب بالفوضى والفلتان هو المسؤول عن ادارة شؤون الحكم، وعن الانهيارات التي لم تتوقف منذ سنتين".

وطالب الحريري باستقالة عون عقب انفجار صهريج محروقات في عكار، صباح اليوم، مشيرا إلى أنها مجزرة لا تختلف عن مجزرة المرفأ.