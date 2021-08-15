الحريري: تركيا والأردن والإمارات يقدمون الدعم للبنان بعد انفجار عكار

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي للحريري أنه أجرى سلسلة اتصالات شملت عددا من الدول، والتي أسفرت مبادرة الإمارات العربية المتحدة بعلاج المصابين والتعويض على أهالي الضحايا.

ونقل مكتب الحريري عن الجهات المختصة في المملكة الأردنية أنها ستقدم كميات من الأدوية والإسعافات من أجل علاج المصابين.

وأضاف بيان سعد الحرير أنه تلقى إشعارا من القيادة التركية بإرسال فريق طبي لنفس الغاية.

وأهاب رئيس تيار المستقبل في بيانه "كافة الأصدقاء والأشقاء دعم عكار وأبنائها في هذه الظروف الصعبة".

​وفي وقت سابق، صباح اليوم الأحد، قال الصليب الأحمر اللبناني إن 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 7 أخرين في انفجار صهريج للمحروقات بمنطقة عكار شمال لبنان.

وقال الصليب الأحمر عبر تويتر: "الحصيلة الأولية في عكار: نقل الصليب الأحمر اللبناني 20 قتيلا وأكثر من 7 جرحى من انفجار صهريج المحروقات".

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.