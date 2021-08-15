4 ملفات تصدرت مباحثات السيسي مع مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء السيسي، اليوم، مع بيرنز، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وكذلك السفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة.

وخلال اللقاء، أشار الرئيس المصري إلى أهمية تدعيم وتعزيز التعاون بين مصر وأمريكا في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف.

من جهته، أعرب مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة.

وأكد حرص واشنطن على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لاسيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية.

كما تطرق اللقاء أيضا إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، إلى جانب تطورات الأوضاع فيأفغانستان، فضلا عن مستجدات كل من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، والأزمة في ليبيا.

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