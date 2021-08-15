ملك الأردن لوزيرة الدفاع اللبنانية: دعم مؤسسات الدولة والجيش في لبنان ضروري للحفاظ على أمنه

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد ملك الأردن خلال اللقاء على أهمية تضافر الجهود الدولية لاستحداث خطة شاملة وواضحة المعالم والأدوار للعبور بلبنان إلى بر الأمان وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وتابع مشيرا إلى أن استقرار لبنان وازدهاره مهمان وأساسيان لازدهار المنطقة ونموها.

وأعرب الملك الأردني خلال لقائه بوزيرة الداخلية اللبنانية، زينة عكر، عن تعازيه لضحايا انفجار عكار في لبنان، وأكد استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة مطلوبة لعلاج المصابين.

وكانت وزيرة الدفاع اللبنانية، زينة عكر، علقت على حادق انفجار عكار عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة إن "ما حدث في عكار كارثة ومأساة وجريمة بحق منطقة صامدة من مناطق لبنان، وبحق المواطنين والقوى الأمنية والعسكرية".

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وتابعت أنها تقدم التعازي لأهالي الضحايا وتضميد جراح المصابين والوقوف الى جانبهم وتوفير كل الدعم، والعمل على كشف ملابسات ذلك الحادث المأساوي.

هذا وقد أرسل ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، برقية عزاء إلى الرئيس اللبناني، ميشال عون، بضحايا انفجار عكار.

في وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار صهريج وقود في عكار شمالي لبنان إلى 22 قتيلا و79 جريحا.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.