شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: توفير أكثر من مليون جرعة لقاح ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المكلف بتسيير شؤون وزارة الصحة التونسية على مرابط، اليوم الأحد، خلال زيارة تفقدية لأحد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، إنه تم توفير مليون ومائتى ألف جرعة لقاح لليوم الوطني الثاني لعمليات التلقيح المكثف الموجه للفئة العمرية بين 39 و18 سنة، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى حوالي مليون ومائة وثلاثة وعشرين ألف مواطن تونسي لتلقي اللقاح.

وشدد مرابط - في تصريحات صحفية - أنه سيتم تنظيم أيام مخصصة لفئات معينة على غرار المسجلين ولم تصلهم رسائل، لافتا إلى أن شعار هذه المرحلة هو "yes we do" مفيدا بأن التلاقيح متوفرة وبالإمكان تلقيح 50 % من التونسيين. وكان مدير عام الصحة بوزارة الصحة التونسية، فيصل بن صالح، قال الجمعة، إن هناك حوالى 10 آلاف متطوع يشاركون لإنجاح اليوم الثاني من الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا الأحد، وفق إذاعة شمس التونسية.

وأضاف فيصل بن صالح، أن عددا من المتطوعين يمثلون منظمات وطنية ومجتمع مدني ومهنيي الصحة من القطاع الخاص والمتقاعدين من مهنيي الصحة، لافتا إلى أن عدد مهنيي الصحة العمومية والعسكرية والمهنيين المباشرين الذين سيحرصون على إنجاح هذا اليوم الوطني يتراوح عددهم بين 6 آلاف إلى 7 آلاف.

وأشار الى أنه سيتم خلال اليوم الثاني لحملة التلقيح المكثف ضد كورونا دعوة نحو مليون شخص ليتلقوا التلقيح في 400 مركز للتلقيح بمختلف جهات البلاد بالنسبة للفئة العمرية المعنية بين 18 - 39 سنة والمسجلة وجوبا بمنظومة ايفاكس.

يذكر أن هذا اليوم الوطني الثاني جاء بعد انطلاق الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف باذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد الأحد الماضى، وتم حينها تطعيم 551 ألف شخص.