الصحة التونسية: توفير أكثر من مليون جرعة لقاح ضد كورونا

القاهرة - سامية سيد - أكد المكلف بتسيير شؤون وزارة الصحة التونسية على مرابط، اليوم الأحد، خلال زيارة تفقدية لأحد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، إنه تم توفير مليون ومائتى ألف جرعة لقاح لليوم الوطني الثاني لعمليات التلقيح المكثف الموجه للفئة العمرية بين 39 و18 سنة، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى حوالي مليون ومائة وثلاثة وعشرين ألف مواطن تونسي لتلقي اللقاح.

وشدد مرابط - في تصريحات صحفية - أنه سيتم تنظيم أيام مخصصة لفئات معينة على غرار المسجلين ولم تصلهم رسائل، لافتا إلى أن شعار هذه المرحلة هو "yes we do" مفيدا بأن التلاقيح متوفرة وبالإمكان تلقيح 50 % من التونسيين.

وكان مدير عام الصحة بوزارة الصحة التونسية، فيصل بن صالح، قال الجمعة، إن هناك حوالى 10 آلاف متطوع يشاركون لإنجاح اليوم الثاني من الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا الأحد، وفق إذاعة شمس التونسية.