مسئولة أممية: نقدم الدعم اللازم لضحايا انفجار عكار بلبنان

القاهرة - سامية سيد - أكدت نجاة رشدى نائب المنسق الخاصة للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان أن حادث انفجار خزان وقود بعكار شمالى لبنان مفجع.

وقدمت رشدي التعازي لأهالي الضحايا مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين من هذا الحادث.. وقالت إنها طلبت من مكاتب الأمم المتحدة الموجودة في الشمال اللبناني تقديم الدعم اللازم والفوري للضحايا، مجددة التضامن المتواصل مع شعب لبنان.

وشهدت منطقة عكار شمالي لبنان انفجارا ضخما في الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 80 آخرين على الأقل فيما لا تزال عمليات الإطفاء جارية والبحث عن مفقودين.

ولا تزال ظروف وملابسات حصول الانفجار غير واضحة بانتظار نتائج التحقيقات والاستماع إلى شهادات المصابين الذين كان أغلبهم ممن تجمعوا حول خزان لتعبئة البنزين من مستودع مخفي اكتشفه عدد المواطنين، ولم يتحدد بعد ما إذا كان انفجار الخزان حادث عرضي أم بفعل فاعل.

ويشهد لبنان أزمة نقص حادة في الوقود رغم استيراد كميات كافيه منه، وذلك بسبب تخزين المواد البترولية لتهريبها أو لبيع في السوق السوداء وذلك قبل قرار رفع الدعم عن المشتقات البترولية الصادر مساء الأربعاء الماضي.