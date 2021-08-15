شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يطالب الدول الشقيقة بدعم أبناء عكار بعد كارثة انفجار خزان وقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أنه أجرى سلسلة اتصالات بعدد من الدول الشقيقة لمواجهة تداعيات كارثة انفجار خزان وقود فى عكار، وأسفرت عن تأمين مساعدات عاجلة للمصابين وأهل الضحايا.

وقال الحساب الرسمى لسعد الحريرى فى تغريدات عبر تويتر :"صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري الآتي : فى إطار الجهود التي بدأها لمواجهة تداعيات الكارثة التي حلت بأهلنا في عكار، أجرى الرئيس سعد الحريري سلسلة اتصالات شملت عدداً من الدول الشقيقة، أسفرت عن تأمين مساعدات عاجلة للمصابين وأهل الضحايا".



سعد الحريرى

وعبر الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية عن حزنهم وتعزيتهم للبنانيين ولعائلات ضحايا ومصابى انفجار خزان وقود بعكار شمالى لبنان، مؤكدين أن هذه الكارثة هى واحدة من مظاهر سقوط الدولة اللبنانية وتلاشيها.