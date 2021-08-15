شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يوجه بمعالجة جرحى انفجار عكار فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ملك الأردن عبد الله الثاني، بنقل الجرحى اللبنانيين في حادث انفجار صهريج للوقود في عكار، للعلاج في المستشفيات الأردنية.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني نائب رئيس الوزراء، أيمن الصفدي، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" : أحر مشاعر العزاء والمواساة إلى أشقائنا في لبنان بضحايا حادث تفجر خزان الوقود في عكار.

وأضاف وزير خارجية الأردن: "نقف مع أشقائنا بكل الإمكانات، وبتوجيه من جلالة الملك ننسق مع الأشقاء لتقديم أي مساعدة مطلوبة، بما في ذلك معالجة الجرحى في الأردن"، واختتم قائلا: "رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل".

إلى ذلك، قال الدكتور فادى سنان، مدير عام وزارة الصحة فى لبنان، إنه جارى التنسيق بين وزارة الصحة اللبنانية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة للمساعدة فى استقبال عددا من المصابين فى انفجار مخزن وقود بلدة التليل بمحافظة عكار، ومن بينهم مصر التى اعتادت مساندة لبنان فى شدائده.

وأشار خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى انعقاد اجتماعات اليوم مع ممثلى البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول بينهم مصر لبحث إمكانية نقل المصابين لتلقى العلاج خارج لبنان، مشيرا إلى أن مصر لم تترك لبنان فى أية أزمة بل كانت دائما خير السند والعون تأسيسا على العلاقات الأخوية بين الدولتين .

وأضاف سنان، أن عدد المصابين ارتفع إلى 80 مصابا و28 قتيلا، وتزداد الحصيلة باستمرا عمليات البحث فى محيط الكارثة، و24 من الجرحى وضعهم شديد الخطورة.

وأوضح سنان أن الإمكانات حاليا فى لبنان ضعيفة فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يعانى منها لبنان على كافة المستويات ما يجعله غير جاهز لمواجهة هذه الكارثة بمفرده ويحتاج دعم من الدول والمنظمات الدولية .