شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عراقى: استهداف بئر نفطى شمال غرب كركوك بعبوة ناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمنى فى محافظة كركوك العراقية، استهداف أحد أبار النفط بالقرب من حقل "باى حسن" التابع لقضاء الدبس شمال غرب المحافظة بعبوة ناسفة.

ونقلت الوكالة العراقية للأنباء (نينا)، اليوم الأحد، عن المصدر قوله "إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة بئر النفط المرقم (87) التابع لحقول باي حسن الشمالية، ضمن مهام شركة نفط الشمال، بالقرب من قرية "سي بيران" التابعة لناحية سركلان، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول وجود خسائر".

من جانب أخر أكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اعتقال 7 عناصر إرهابية من قيادات تنظيم "داعش" في محافظة نينوي.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، أن القوات تمكنت خلال عملية استخبارية نوعية من إلقاء القبض على 7 إرهابيين جراء وجود معلومات مؤشرة بحقهم من العناصر القيادية الخطرة في عصابات "داعش" الإرهابية.

وأوضح البيان أنه عقب إجراء التحقيق معهم اعترفوا بأنهم عملوا مع هذه العصابات الإجرامية.. مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون.

وشدد البيان على أن وكالة الاستخبارات العراقية تعهدت بالاستمرار في بذل الجهود للقضاء على الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم الإرهابية.