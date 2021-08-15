شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة تسنيم: إيران تستأنف الرحلات البحرية مع الكويت بعد توقف عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إيران استئناف الرحلات البحرية مع دولة الكويت، وقال نور الله أسعدي المدير العام لشؤون الموانئ والملاحة في مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان الواقع جنوب غربي إيران، استئناف رحلات النقل البحري بين خرمشهر والكويت، بعد توقفها لمدة عام بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وقال نور الله أسعدي إن هذا الخط الملاحي، كان قد توقف منذ بدء جائحة كورونا، لكن في ضوء المتابعات المستديمة التي جرت بين السلطات المعنية، تم استئناف الحركة الملاحية فيه من جديد.

وأوضح أسعدي، أن الرحلات البحرية بين خرمشهر والكويت، قائمة حاليا بإنسيابية وتجري مرة في الأسبوع، مع رعاية كامل التعليمات الصحية للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد أن خط خرمشهر – الكويت للنقل البحري، باعتباره أحد أكبر محطات النقل البحري على مستوى إيران والمنطقة، يضطلع بدور أساسي في توسيع العلاقات التجارية بين ميناء خرمشهر وسائر الموانئ الإقليمية.