شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالسودان: شرعنا فى بناء جسور واقية لمجابهة السيول والفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عصام الدين برعي الصديق، المدير التنفيذى لمحلية الكاملين بالسودان، عن الشروع فى بناء الجسور الواقية بمناطق الهشاشة وفتح المصارف لتصريف مياه الأمطار لمجابهة السيول والفيضانات، بحسب الوكالة السودانية سونا.

كما أكد المسئول السودانى، بإسهامات الجهد الشعبي ومنظمات المجتمع المدني ولجان الخدمات والتغيير لمجابهة السيول والفيضانات بالمحلية.

وأشار المدير التنفيذى خلال لقائه بأمير سيد أحمد ممثل منظمة الصحة العالمية بولاية الجزيرة، إلى عددا من الجهود المحلية لمجابهة السيول والفيضانات، وأكد أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية، وأعلن عن الشروع في بناء الجسور الواقية بمناطق الهشاشة وفتح المصارف لتصريف مياه الأمطار.

وأشار برعي إلى العقبات التي تعترض الأداء، والتي تمثلت في قلة الآليات وضعف الميزانيات، ولفت لضرورة مضاعفة الجهود في مجال العمل الصحي وإصحاح البيئة.

من جانبه، استعرض صديق الجاك مدير الشؤون الصحية، جهود إدارته لمواجهة فصل الخريف ودرء الآثار السالبة ومكافحة الأمراض والاوبئة، وتنفيذ حملات الرش وإصحاح البيئة وتوفير أدوية الطوارئ، والإستعدادات للتدخل السريع في المناطق المتضررة بالمحلية.

فيما أوضح ممثل الصحة العالمية جهود المنظمة بالولاية في المجال الصحي وإصحاح البيئة ومكافحة الأمراض .