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شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تطلق خدمة «الواتساب» التفاعلية لشكاوى ومتابعة فواتير المشتركين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلقت الشركة السعودية للكهرباء خدمة “الواتساب” التفاعلية، بهدف التسهيل على المشتركين والتواصل معهم على نحو أسرع.
وأوضحت الشركة أن الخدمة التفاعلية توفر تقديم بلاغات انقطاع الخدمة سواء بشكل كلي أو جزئي، أو مشاكل خاصة بالجهد أو بلاغات الحريق، وكذلك متابعة الفواتير والحسابات من خلال عرض فاتورة الاستهلاك.
كما تتضمن خدمة تسجيل الشكاوى والاستعلامات، فضلا عن المعلومات عن تعريفة الاستهلاك وخدمة حسابي وطرق السداد.
وأكدت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة يتم إرسال رسالة عبر “الواتساب” على الرقم (920001100).
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