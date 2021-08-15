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هل الغناء والعزف الموسيقي يساعدان مرضى الخرف؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

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أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب بأن الغناء والعزف الموسيقي من قبل المصابين بالخرف يأتي بنتائج إيجابية على حالتهم الصحية والنفسية، وذلك وفقاً لنتائج دراسة أمريكية جديدة.

 

وأوضحت الرابطة الألمانية أنه إذا كانت القدرات المعرفية للأشخاص المصابين بالخرف مقيدة بشكل بسيط، فمن المحتمل أن يعمل العزف الموسيقي على تعزيز بعض المهارات الأخرى مثل الإدراك أو الانتباه أو حل المشكلات بدرجة أكبر.

 

وأضافت الدراسة الأمريكية أن العزف الموسيقي يساعد على تحسين الحالة المزاجية لدى الأشخاص المصابين بالخرف والتخفيف من حالات الخوف والقلق والاكتئاب لديهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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