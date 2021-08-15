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روسيا تسجل 21624 إصابة جديدة بكورونا و816 وفاة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

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سجلت روسيا اليوم الأحد 21624 إصابة جديدة بفيروس ، بينها 1954 في موسكو، مما يرفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و600836.

 

وقال فريق العمل المعني بالتصدي لفيروس كورونا في روسيا إن 816 توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 170499.

 

وتتزايد الوفيات اليومية بكورونا في روسيا بعد أن بلغت الإصابات اليومية ذروتها في يوليو تموز، وأرجعت السلطات ذلك إلى انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى وبطء معدل التطعيم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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