أول مولود إسرائيلي في دبي... وصف بـ"الحدث التاريخي"

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، أن إيلان ستولمان، مسؤول السفارة الإسرائيلية في إمارة دبي، رزق بمولودة من زوجته، جاكي، أسماها ميا، وذلك بإحدى المستشفيات في دبي.

وأفادت الصحيفة بأن طبيبة مسلمة من أصول أمريكية تولت القيام بالعملية القيصرية لزوجة إيلان ستولمان، لتصبح ابنته ميا، المواطن الإسرائيلي الأول الذي يولد في الإمارات، منذ توقيع السلام الإماراتي البحريني الإسرائيلي في الخامس عشر من سبتمبر/ 2020.

وأشار المسؤول في السفارة الإسرائيلية في إمارة دبي إلى أنه تلقى التهاني من مسؤولين بالإمارة، من بينهم قائد الشرطة الذي قدم للمستشفى لتهنئته، ووصف المولود الجديد بـ"الحدث التاريخي".