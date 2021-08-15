ارتفاع عدد القتلى في انفجار عكار إلى 28 قتيلا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك حسبما أفاد به رضا الموسوي لوكالة "فرانس برس"، وبعد أن أعلن كان الصليب الأحمر اللبناني في البداية أن عدد القتلى 20، ومن بينهم العديد من المدنيين الذين كانوا يصطفون لتعبئة البنزين من الخزان المنفجر.

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لم يتضح على الفور ما إذا كان أي جنود قد لقوا حتفهم في الانفجار، لكن الجيش اللبناني قال اليوم إن جنوده أصيبوا بين عشرات آخرين. وقالت وكالة الأنباء الوطنية الرسمية إن الانفجار أعقب مشاجرات بين "السكان الذين تجمعوا حول الحاوية لملء البنزين" خلال الليل.

وذكر الجيش أن صهريج وقود "صادره الجيش لتوزيعه على المواطنين" انفجر قبل الساعة 2:00 فجرا (2300 بتوقيت غرينتش). ويسعى الجيش اللبناني إلى انتزاع الإمدادات من المتهمين بتخزين الوقود خلال النقص الحاد المستمر في البلد المنكوب بالأزمة.

عكار، هي إحدى أفقر مناطق لبنان بالقرب من الحدود مع سوريا، وفي مدينة طرابلس الساحلية الشمالية، واضطرت مستشفياتها إلى استبعاد العديد من المصابين لأنها غير مجهزة لعلاج الحروق الشديدة.

الانفجار هو الأكثر دموية منذ الانفجار الكارثي في ميناء بيروت، في أغسطس/ آب 2020، عندما انفجر مخزون ضخم من نترات الأمونيوم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإلحاق أضرار واسعة بالعاصمة.

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