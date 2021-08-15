توقيف ابن صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها صهريج الوقود في عكار

دبي - محمود عبدالرازق - وقد أعلن الجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم، مباشرة التحقيقات بإشراف قضائي لمعرفة ملابسات انفجار خزان المحروقات الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 79 آخرين، وفقا لما نقله الموقع الرسمي للجيش اللبناني.

وأصدر الجيش بيانا، جاء فيه "بأنه قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل - عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مّا أدّى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

ويشهد لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود بالإضافة إلى أزمات متعددة، سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية، عصفت بالوضع العام للبلاد.