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تونس: إقبال كثيف من الشباب على اليوم الوطني الثاني للتطعيم ضد كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . MARIAM GEDIR

وتعنى عمليات التطعيم اليوم الفئة العمرية ما بين 18 و39 سنة من المسجلين وجوبا بمنظومة "إيفاكس" التي خصصتها وزارة الصحة.

وحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، تتوزع عمليات التطعيم على 405 مراكز تلقيح بكامل انحاء البلاد، وفتحت هذه المراكز من الساعة السابعة صباحا إلى حدود الساعة السابعة مساء.

وتسعى وزارة الصحة إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من الشباب لاسيما التلاميذ والطلبة تزامنا مع اقتراب العودة المدرسية والجامعية القادمة.

كما تطمح الوزارة إلى تطعيم 5 في المائة من التونسيين في غضون الـ15 من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت في وقت سابق أنه تم تطعيم أكثر من نصف مليون تونسي، خلال يوم واحد وهو الأحد الماضي 8 أغسطس/ آب 2021 في إطار يوم وطني مفتوح استهدف الفئة العمرية التي تفوق 40 سنة.

  • إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

    إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

    إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

    إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

    إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

    إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

    إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

    إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

  • إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

    إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

    © Sputnik . MARIAM GEDIR

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© Sputnik . MARIAM GEDIR

إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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