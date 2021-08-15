مقتل عدة أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد أن عدة أشخاص لقوا حتفهم، جراء الأمطار الغزيرة في اليابان.



وعثر على امرأتين مسنتين في مقاطعة "ناجانو" بالقرب من قناة، وتم الإعلان عن وفاتهما لاحقا، حسب "إن.إتش.كيه".

وكانت امرأة قد توفيت في وقت سابق، في انهيار أرضي في مقاطعة "نجازاكي" في جزيرة "كيوشو" جنوب غرب البلاد، الأكثر تضررا. واعتبرا زوجها وابنتها في عداد المفقودين.

وفي الوقت نفسه، تم إنقاذ ثمانية أشخاص من انهيار أرضي في مقاطعة "ناجانو". وتم تشخيص حالة ثلاثة منهم، من بينهم طفلان، بأنها "توقف في القلب والجهاز التنفسي"، وهي عبارة شائعة في اليابان، قبل أن يتم تأكيد وفاة الأشخاص رسميا.

وأضافت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن هناك أربعة أشخاص مفقودون.

وعلى الرغم من أن الأمطار توقفت في أجزاء واسعة من جزيرة "كيوشو"، صباح اليوم الأحد، مازالت السلطات تحذر من خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، نتيجة للأرض اللينة.

وفي مقاطعة "ساجا"، حوصر مستشفى، وسط مياه الفيضانات، لكن كان بالإمكان نقل المرضى إلى مكان آمن، في الطوابق المرتفعة، حسب وسائل الإعلام.