سماعة "ريزر" الجديدة بتقنية إلغاء الضوضاء الفعالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة ريزر إصدار جديد من سماعة الرأس اللاسلكية هامرهد Hammerhead لعشاق الألعاب، الذين لا يمكنهم التخلي عن إضاءة RGB أثناء التنقل



وأكدت الشركة الأمريكية على أن سماعة الرأس الجديدة تزخر بالعديد من التقنيات المتطورة بما في ذلك تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة ANC.

وأشارت شركة ريزر إلى أن الجيل الثاني من سماعة الرأس اللاسلكية هامر هد Hammerhead يأتي بتصميم جديد مع إضاءة RGB في الشعار الموجود على الجانب الخارجي، ويتم التحكم في إضاءة RGB عن طريق تطبيق Razer Audio المتوافر للأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد وأجهزة أبل "آي أو إس"، ويتم استعمال التطبيق أيضا لضبط إيماءات اللمس للتحكم في التشغيل.

وقامت شركة ريزر أيضا بتحسين تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة ANC، حيث تقوم الميكروفونات بحجب الضوضاء المحيطة المزعجة أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو تشغيل الألعاب أو إجراء المكالمات الهاتفية، وأوضحت شركة ريزر أن زمن الاستجابة في وضع الألعاب يبلغ 60 مللي ثانية.

وعلى غرار الموديل السابق يمتاز الجيل الجديد من سماعة ريزر Hammerhead بمقاومة العرق ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IPX4، ويتم الاتصال مع الهاتف الذكي عن طريق تقنية البلوتوث 5.2 مع دعم برامج الترميز AAC وSBC.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 4 ساعات مع تشغيل إضاءة RGB وتقنية إلغاء الضوضاء الفعالة ANC، وعن تعطيل هذه التقنيات فإن فترة التشغيل تصل إلى 6.5 ساعة، وتكفي علبة الشحن لإعادة شحن سماعة الرأس اللاسلكية 4 مرات بشكل كامل، وتتم عملية إعادة الشحن عن طريق منفذ USB-C، ولا تتوافر وظيفة الشحن اللاسلكي.