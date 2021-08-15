العراق يعلن القبض على 7 من أخطر قيادات "داعش" في نينوى... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه "أجهزة الاستخبارات تمكنت بعملية نوعية من إلقاء القبض على 7 إرهابيين من العناصر القيادية الخطرة في تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف البيان أنه "بعد إجراء التحقيق معهم اعترفوا بأنهم عملوا مع التنظيم الإرهابي تحت أسماء مستعارة وهي (أبو أنس، أبو سفيان، أبو زينة، أبو سيف، أبو فهد، أبو مجاهد).

وأوضح البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".

كما أكدت الأجهزة الأمنية الاستمرار في بذل الجهود للقضاء على الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم الإرهابية، وفقا للبيان.

يذكر أن العراق، كان قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".