وزير خارجية قطر يجتمع بمستشار الأمن القومي في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - واستعرض الطرفات خلال الاجتماع التعاون الثاني بين بلديهما، وسبل تطويرها في كافة المجالات، كما بحثا القضايا الإقليمية وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وبحث وزير خارجية قطر ومستشار الأمن القومي في العراق خلال اجتماعهما اليوم الأحد كذلك ضرورة تعزيز آلية الحوار الإقليمي بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، وتقريب وجهات النظر وضرورة توحيد الجهود.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس السبت، ومعه دعوة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لحضور قمة بغداد، وفقا لـموقع "السومرية نيوز".

ووجهت الحكومة العراقية، في وقت سابق من الشهر الجاري، دعوة لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور قمة دول جوار العراق، المقرر أن تستضيفها العاصمة بغداد نهاية هذا الشهر.