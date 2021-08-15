شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يداهم محطات الوقود المغلقة ويأمر بفتحها أمام المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة ​الجيش اللبنانى​، أن وحداتها تواصل لليوم الثانى على التوالى عمليات دهم محطات الوقود المقفلة، مشيرةً الى أنها دهمت في منطقة رأس ​بعلبك، وعمدت الى إجبار أصحاب المحطات المقفلة والتي تخزن وقوداً إلى فتح أبوابها أمام المواطنين، وفق موقع النشرة اللبنانى.

يذكر أن أهل محافظة عكار الواقعة شمالى لبنان فوجئوا منتصف ليل أمس بكارثة انفجار مخزن وقود فى محافظة"عكار" شمالى لبنان ، لاتزال مستمرة وحصيلة الضحايا تزداد ، فقد أعلن وزير الصحة اللبنان بحكومة تصريف الأعمال حمد حسن اليوم ارتفاع عدد المتوفين لـ 28، فيما تستقبل المستشفيات 79 مصابا، ووجه الرئيس اللبنانى ميشال عون بفتح تحقيقا فى الحادث مع تكثيف عمليا البحث عن المفقودين، والمنتظر أن يعقد البرلمان اللبنانى جلسة لمناقشة تداعيات قرار حاكم مصرف لبنان الخاصة برفع الدعم وهو ما أثار فوضى فى البلاد.