شكرا لقرائتكم خبر عن LBC اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عكار لـ 28 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مخزن الوقود فى بلدة التليل بمحافظة عكار شمالى لبنان إلى 28 قتيلا، وفق ما أفادت قناة LBC اللبنانية فى تصريحات منسوبة لوزارة الصحة بلبنان .
وكان عدد من أهالي بلدة التليل في عكار شمال لبنان، أشعلوا النيران فى الشاحنات الموجودة في مستودع الرمل والبحص محيط موقع الانفجار، كردة فعل على كارثة انفجار مخزن الوقود، وقام الأهالي بإحراق شاحنة قرب منزل صاحب الخزان، مهددين بإحراق منزله، وفق موقع النشرة اللبنانى .
وضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا حول محيط موقع الانفجار، ولا تزال عمليات المسح مستمرة من قبل الجيش والصليب الأحمر اللبنانى، بحثا عن ضحايا ومفقودين محتملين.