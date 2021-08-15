شكرا لقرائتكم خبر عن LBC اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عكار لـ 28 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مخزن الوقود فى بلدة التليل بمحافظة عكار شمالى لبنان إلى 28 قتيلا، وفق ما أفادت قناة LBC اللبنانية فى تصريحات منسوبة لوزارة الصحة بلبنان .

وكان عدد من أهالي بلدة التليل في ​عكار شمال لبنان، أشعلوا النيران فى الشاحنات​ الموجودة في مستودع الرمل والبحص محيط موقع الانفجار، كردة فعل على كارثة انفجار مخزن الوقود، وقام الأهالي بإحراق شاحنة قرب منزل صاحب الخزان، مهددين بإحراق منزله، وفق موقع النشرة اللبنانى .

وضرب ​الجيش اللبناني​ طوقا أمنيا حول محيط موقع الانفجار، ولا تزال عمليات المسح مستمرة من قبل الجيش و​الصليب الأحمر اللبنانى​، بحثا عن ضحايا ومفقودين محتملين.