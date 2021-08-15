شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان: ماحدث فى عكار مأساة سببها الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن ماحدث في عكار هو مأساة إنسانية سببها الفساد. وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى.

وقال دياب: "ما حصل في بلدة التليل في عكار هو مأساة إنسانية، تسبب بها ​الفساد​ الّذي بدأ ينهش الكرامة الإنسانية".

يذكر أنه انفجرت ليل أمس السبت، خزانات وقود في بلدة التليل عكار، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.