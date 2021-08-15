شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الرياض تعلن أسماء الفائزين والفائزات في تصفيات مسابقة حفظ القرآن والسنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، أسماء الفائزين والفائزات، في تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، ضمن برنامج “نشاطي”، بمشاركة نحو 1429 طالباً وطالبة.

وأوضحت أنه من المقرر أن يمثل الفائزون “تعليم الرياض” في التصفيات النهائية على مستوى وزارة التعليم.

ونشرت الإدارة الجداول الخاصة بأسماء الفائزين ومراحلهم ومسارهم وفروعهم، وتعهدت بتكريم الخمسة الأوائل من كل فرع.