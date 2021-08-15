تعرف على مواصفات الساعة الذكية Galaxy Watch4 الجديدة من سامسونج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن إطلاق ساعتها الذكية Galaxy Watch4 الجديدة، بمزايا جديدة.



وأوضحت الشركة أن الساعة الذكية الجديدة تتوافر كموديل Classic بإطار دوار وتزخر بالعديد من التجهيزات التقنية المتطورة بما في ذلك مستشعر BioActive لقياس ضغط الدم وتشبع الأكسجين في الدم واحتساب نسبة الدهون والماء في الجسم.

ويعتبر مستشعر BioActive من أهم الوظائف الجديدة، نظرا لأنه يجمع ما بين مجموعة كبيرة من المستشعرات، وتوفر الساعة الذكية الجديدة من سامسونج وظيفة تخطيط كهربية القلب ومستشعر قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم وقياس ضغط الدم وإمكانية احتساب نسبة الدهون والماء في الجسم، وعلى الرغم من أن الساعة الذكية Galaxy Watch4 تتوافق مع جميع هواتف أندرويد، إلا أن بعض هذه الوظائف لا يتوافر إلا مع هاتف سامسونج Galaxy.

وأوضحت شركة سامسونج أن الساعة الذكية Galaxy Watch4 تمتاز بتصميم جديد تماما، حيث يحيط الجسم الأنيق المصنوع من الألومنيوم بالشاشة اللمسية المستديرة، ويتم استعمال الساعة الذكية عن طريق زرين.

ويأتي الإصدار Galaxy Watch4 Classic في جسم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وبإطار أعرض قليلا وقابل للدوران يدويا لتصفح الرسائل والقوائم، ويعتمد الموديل Galaxy Watch4 المعتاد على إطار حساس للمس على غرار الإطار المتوافر في الساعة الذكية Galaxy Watch Active2.

وتدعم الساعة الذكية Galaxy Watch4 الجديدة المساعد الصوتي سامسونج Bixby مع بعض إيماءات التحكم، حيث يمكن رفض المكالمات الهاتفية من خلال تدوير المعصم مرتين، وتعتمد سامسونج في ساعتها الذكية الجديدة على نظام التشغيل جوجل Wear OS 3.0، والذي يتم الترويج له تحت اسم "Wear OS powered by Samsung".

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية على أنها قامت بإعادة تصميم واجهة المستخدم One UI Watch 3.0، والتي تتوافر حصريا للساعة الذكية الجديدة، وبفضل الاعتماد على نظام تشغيل جوجل يتوافر لساعة سامسونج الكثير من التطبيقات مثل خرائط جوجل Maps وAdidas Running وStrava وSpotify، والعديد من التطبيقات الأخرى التي يمكن تثبيتها من متجر جوجل بلاي.

وينبض بداخل الساعة الذكية Galaxy Watch4 الجديدة معالج سامسونج Exynos W920، الذي يعمل بشكل أسرع بنسبة 20% مقارنة بالمعالج Exynos 9110 في الموديلات القديمة وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 1.5 جيجابايت وذاكرة الفلاش الداخلية 16 جيجابايت، والتي يتوافر منها 7.6 جيجابايت فقط لتخزين الموسيقى والصور والتطبيقات على الساعة الذكية.

وتروج سامسونج لساعتها الذكية الجديدة من خلال شاشة AMOLED قياس 1.2 بوصة في الموديل الصغير وتعمل بدقة الوضوح 396 x 396 بيكسل، وقياس 1.36 بوصة في الموديل الكبير وبدقة الوضوح 450 x 450 بيكسل ومزودة بطبقة الحماية Corning Gorilla Glass DX، وتشتمل باقة التجهيزات الاختيارية على مودم LTE مع بطاقة eSIM وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 40 ساعة.

وتزخر الساعة الذكية الجديدة من سامسونج بالعديد من أوضاع الرياضة بما في ذلك تتبع النوم والتعرف على الشخير ومقاومة الماء وفقا لفئة الحماية 5 ATM وIP68، وبالتالي فإنه يمكن استعمالها أثناء السباحة.

وتشتمل ساعة سامسونج الجديدة أيضا على بوصلة وتدعم تقنية البلوتوث 5.0 وتقنية الواي فاي 4 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS.

وأعلنت سامسونج عن طرح ساعتها الذكية الجديدة في الأسواق العالمية خلال آب/أغسطس الجاري، إلا أنها لم تفصح عن أية بيانات بخصوص الأسعار المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.