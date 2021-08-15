تسريبات جديدة تكشف مواصفات وسعر هاتف Redmi 10 المرتقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تستعد شركة تصنيع الهواتف الصينية "شاومي" لإطلاق هاتفها الذكي الجديد "Redmi 10"، المقاوم للماء والغبار.



ويأتي الهاتف بإمكانيات قوية وسعر منافس تجعله الأرخص ضمن هواتف شاومي الذكية، حيث من المتوقع إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشفت أحدث التسريبات عن مواصفات الهاتف القادم من "شاومي"، والذي يتميز بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FHD+، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع ثقب في الأمام للكاميرا السيلفي، وفقاً لموقع "notebookcheck" التقني.

وحسب التسريبات، سيبدأ سعر هاتف "شاومي" الذكي "Redmi 10"، من 185 دولارا (أي ما يعادل 2900 جنيه مصري).

ويحتوي هاتف "ريدمي" القادم على 4 كاميرات في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميراتين، الماكرو، والمسؤولة عن التصوير المقرب (الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K).

بالإضافة إلى أن الهاتف يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2.

وسيعمل هاتف شاومي القادم "Redmi 10" بمعالج "ميديا تك"، من نوع Helio G88، بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية والتي تأتي بسعة 128 جيجا بايت.

ومن المتوقع أيضاً، أن يأتى الإصدار الأساسي بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية والتي تأتي بسعة 64 جيجابايت.

ويحتوي هاتف "Redmi 10"، الذكي، بطارية كبيرة، تأتي بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها بقوة 18 واط.

وتشمل المميزات الأخرى للجهاز أنه يحتوى على منفذ USB-C للشحن، كما يدعم الهاتف اثنتان من شرائح SIM، ويأتي أيضا بتقنية Wi-Fi 802.11ac، والبلوتوث 5.0، وGPS، ومدخل 3.5 مم للسماعات.

وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي الرمادي والأبيض والأزرق.