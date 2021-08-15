لبنان... ارتفاع ضحايا انفجار عكار إلى 22 قتيلا و79 جريحا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "النهار"، أن آخر حصيلة رسمية للوزارة تظهر أن انفجار خزان البنزين أدى إلى سقوط 22 قتيلا ونحو 79 جريحا.

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ودعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن نداء لإجلاء جرحى الحادث إلى خارج البلاد لتلقي العلاج اللازم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أن 20 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان.

وقال الصليب الأحمر عبر "تويتر": "الحصيلة الأولية في عكار: نقل الصليب الأحمر اللبناني 20 قتيلا وأكثر من 7 جرحى من انفجار صهريج المحروقات".

وأفاد الدفاع المدني اللبناني، صباح اليوم الأحد، بانفجار صهريج مازوت في تليل عكار، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أن أهالي بلدة التليل وجهوا نداء إلى آليات الدفاع المدني المتواجدة في عكار للتوجّه إلى مكان الانفجار.

وقالت جريدة "النهار" اللبنانية إن سيارات الإسعاف تقوم بنقل ضحايا الانفجار في التليل إلى المستشفيات في عكار.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.