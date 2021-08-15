الصحة العراقية: نواجه ضغطا على مؤسساتنا بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور سيف البدر اليوم الأحد، أن الوزارة تواجه ضغطا هائلا على مؤسساتها بسبب آلاف الإصابات بفيروس كورونا التى تسجل بشكل يومى.

وقال الدكتور سيف البدر - في تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية - إن "المؤسسة الصحية في العراق قادرة حتى الآن على التعامل مع الأزمة، لكننا نؤكد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وتلقي اللقاح".

وأشار إلى أن عمليات التطعيم هي أهم أركان الوقاية من "كورونا"، إضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي وتعزيز القدرات العلاجية والصحية، مؤكدا أن العراق يشهد إقبالا على اللقاحات خلال الأيام الماضية بسبب زيادة حالات الوفاة.. مضيفا أن الحكومة العراقية تبذل الجهود لتوفير اللقاحات حيث أنها ضاعفت الكميات التي تعاقدت عليها.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد تسلمت أمس أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" من نظيرتها الأمريكية، وذلك في سياقِ الشراكة المتواصلة بين الولايات المتحدة والعراق.