شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان المكلف عن انفجار عكار: ليل حزين أدمي قلوبنا علي الأبرياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، بيانا للتعليق علي انفجار عكار الذي أسفر مقتل 22 شخصا وإصابة 79 آخرين في انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان.

وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه: "ليل عكار الحزين ادمى قلوبنا جميعا على ابرياء سقطوا ضحية طمع مَنْ استغلوا ازمة المحروقات ليحققوا ارباحا غير مشروعة ويحرموا الناس من ابسط حقوقهم".

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المكلف قائلا: "ما حصل يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون لانقاذ اللبنانيين مما هم غارقون فيه من ويلات ونكبات وإهمال"، مؤكدا عزمه "المضي في العمل الدؤوب" بهدف ألا تبقى منطقة عكار، شمالي البلاد، "لقمة سائغة للمحتكرين واصحاب الاطماع"، وفقا لشبكة cnn.

كما طلب الرئيس ميشال عون من القضاء المختص إجراء التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات التي أدت إلى وقوع الانفجار، مشددا على تكثيف البحث للتأكد من عدم وجود مفقودين.

وقال عون، إن "هذه المأساة التي حلت بمنطقة عكار العزيزة أدمت قلوب جميع اللبنانيين الذين يقفون اليوم مع أبناء المنطقة في هذه المحنة التي ألمت بهم".

وأعرب عون عن ألمه الشديد على ضحايا انفجار خزان المحروقات ليل أمس في بلدة التليل في منطقة عكار والذي أودى بحياة عشرات الضحايا البريئة، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وانفجرت ليل أمس السبت، خزانات وقود في بلدة التليل عكار، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.