شكرا لقرائتكم خبر عن "الإغاثة اللبنانية" تناشد المنظمات الدولية بالمساعدة فى توفير أدوية "حروق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة بلبنان، اللواء الركن ​محمد خير، جميع الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في لبنان تسليم ما توافر لديها من أدوية وأمصال ومستلزمات طبية خاصة بمعالجة الحروق من الدرجة الثانية والثالثة، إلى مستشفيات عكار وطرابلس، والتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة​ بهذا الخصوص، وفق موقع النشرة اللبنانى.

وعلى صعيد متصل، كانت وسائل إعلام غير محلية أوردت عن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، قوله: "نداءً لإجلاء الجرحى إلى خارج لبنان"، معلناً عن إحصاء "22 ضحية وأكثر من 79 جريحاً بانفجار خزان البزين في التليل".