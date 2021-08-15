شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى عكار شمال لبنان ردا على كارثة انفجار مخزن الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل عدد من أهالي بلدة التليل في ​عكار شمال لبنان، النيران فى الشاحنات​ الموجودة في مستودع الرمل، حيث وقع الانفجار، كردة فعل على كارثة انفجار مخزن الوقود، وقام الأهالي بإحراق شاحنة قرب منزل صاحب الخزان، مهددين بإحراق منزله، وفق موقع النشرة اللبنانى .

وكان ​الجيش اللبناني​ أقام طوقا أمنيا حول محيط موقع الانفجار، ولا تزال عمليات المسح مستمرة من قبل الجيش و​الصليب الأحمر اللبناني​، بحثا عن ضحايا ومفقودين محتملين.

وذكر مصدر عسكري أن الجيش اللبناني كان قد صادر صهريج وقود مخبأ ويوزع وقودا على السكان عندما وقع الانفجار.