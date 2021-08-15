شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى عكار شمال لبنان ردا على كارثة انفجار مخزن الوقود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشعل عدد من أهالي بلدة التليل في عكار شمال لبنان، النيران فى الشاحنات الموجودة في مستودع الرمل، حيث وقع الانفجار، كردة فعل على كارثة انفجار مخزن الوقود، وقام الأهالي بإحراق شاحنة قرب منزل صاحب الخزان، مهددين بإحراق منزله، وفق موقع النشرة اللبنانى .
وكان الجيش اللبناني أقام طوقا أمنيا حول محيط موقع الانفجار، ولا تزال عمليات المسح مستمرة من قبل الجيش والصليب الأحمر اللبناني، بحثا عن ضحايا ومفقودين محتملين.
وذكر مصدر عسكري أن الجيش اللبناني كان قد صادر صهريج وقود مخبأ ويوزع وقودا على السكان عندما وقع الانفجار.