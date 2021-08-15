شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى اللبنانى: السيطرة على حريق عكار بالكامل واستمرار المسح الميدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية الدفاع المدنى اللبنانى أن غرفة العمليات تلقت بلاغا بانفجار خزانات تحتوى على مادة البنزين فى بلدة التليل - قضاء عكار ما تسبب بسقوط عددٍ كبير من القتلى والمصابين، وتوجّه على الفور عناصر الدفاع المدني من مراكز عدّة إلى موقع الانفجار وباشروا العمل على إخماد النيران وإخلاء القتلى والمصابين من موقع الانفجار، وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

كما نفذ عناصر الدفاع المدني مسحاً ميدانياً شاملا للمنطقة المحيطة بموقع الانفجار لمسافة كيلومتر تقريباً للتأكد مما إذا كان هناك المزيد من الجرحى أو الضحايا.

وبعد ساعات من جهود الإطفاء، تمكن الدفاع المدني من السيطرة على النيران بشكل تام، فيما تستمر عمليات المسح الميداني حتى الساعة.

كانت منطقة عكار شمالي لبنان قد شهدت انفجارا ضخما في الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين مما أسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 80 آخرين على الأقل، فيما لا تزال عمليات الإطفاء جارية والبحث عن مفقودين.

ولا تزال ظروف وملابسات حصول الانفجار غير واضحة بانتظار نتائج التحقيقات والاستماع إلى شهادات المصابين الذين كان أغلبهم ممن تجمعوا حول خزان لتعبئة البنزين من مستودع مخفي اكتشفه عدد من المواطنين، ولم يتحدد بعد ما إذا كان انفجار الخزان حادثا عرضيا أم بفعل فاعل.

يشهد لبنان أزمة نقص حادة في الوقود رغم استيراد كميات كافية منه، وذلك بسبب تخزين المواد البترولية لتهريبها أو للبيع في السوق السوداء وذلك قبل قرار رفع الدعم عن المشتقات البترولية الصادر مساء الأربعاء الماضي.

شنت الأجهزة الأمنية اللبنانية أمس حملات مكثفة لضبط مستودعات الوقود المخالفة ومحتكري المشتقات البترولية بغرض بيع الوقود المدعوم بأسعار أعلى بعد رفع الدعم.