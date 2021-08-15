شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يوضح شروط الاستفادة من برنامج «دعم الشهادات المهنية الاحترافية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، شروط الاستفادة من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وقال “هدف” عبر إنفوجرافيك على حسابه بتويتر، أنه يلزم أن يكون المستفيد مواطناً أو مواطنة، سواء كان عاملاً في القطاع الخاص أو العام، أو باحثاً عن عمل.

كما أضاف أنه لابد أن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل الصندوق، وأن يكون تاريخ الحصول على الشهادة بعد تاريخ اعتمادها في البرنامج.

وأشار إلى أنه يجب أن يقر المتقدم بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة الحاصل عليها، وألا يتجاوز طلب تعويض تكاليف أكثر من شهادتين فقط للفرد، وأن تكون الشهادة المهنية صالحة وغير منتهية، بحيث لا يتجاوز تاريخ اعتماد الشهادة عن ستة أشهر.

وأوضح هدف أنه من بين الشروط ألا يتحمل الصندوق تكاليف رسوم العضوية سواء كانت إلزامية للشهادة أو غير إلزامية، بالإضافة إلى عدم إرفاق اي فواتير تخص رسوم العضوية لأي شهادة معتمدة.