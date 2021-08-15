شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيات الحوثية تجاه نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه نجران. وأكد التحالف، بحسب “الإخبارية” أن المليشيات الحوثية مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأضاف أن التحالف سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين من هذه المحاولات العدائية.

كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف»: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيات الحوثية تجاه نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.