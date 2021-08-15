صاعقة رعدية تقتل أكثر من 500 رأس من الأغنام في جورجيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ضربت صاعقة رعدة منطقة نينوتسميندا جنوبي جورجيا، مساء الجمعة، وتسببت في نفوق أكثر من 500 رأس من الأغنام.



وقال نائب رئيس بلدية نينوتسميندا، ألكسندر ميكيلادزه "كانت هناك صاعقة رعدية قوية في الليل، وفي الصباح كانت هناك مكالمة من مزارع محلي أبلغت عن نفوق عدة مئات من الأغنام". وفقا لـ "سبوتنيك".

وأضاف ميكيلادزه: "بصراحة هذه أول حالة. لم نسمع من قبل أن صاعقة رعدية يمكنها قتل هذا العدد الهائل من الأغنام".

وأكد ميكيلادزه على أن مكتب العمدة سيقدم الدعم، بعد معاينة الخبراء للحادثة وتحديد سبب النفوق الجماعي بدقة ".

ويبلغ متوسط ​​تكلفة الخروف الواحد 350 لاري (أكثر من 110 دولارات)، بسعر الصرف الحالي، وبهذا تبلغ الخسارة أكثر من 60 ألف دولار.

في وقت سابق، لقي أحد سكان قرية تافريتشانكا في إقليم بريمورسكي حتفه بسبب صاعقة رعدية أثناء اصطياد قناديل البحر.