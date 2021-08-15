شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول هاتف بيكسل 6 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يستغني الجيل الجديد من هواتف جوجل "بيكسل 6" عن مستشعر "سوني" للكاميرا" والذي طالما اعتمدت عليه، لتستبدله بآخر من سامسونج.



وحسب تحليل تطبيقات شركة جوجل المحدثة، فإن الكاميرا في سلسلة بيكسل 6 القادمة، تتضمن عدسة رئيسية ذات زاوية عريضة بمستشعر صور ISOCELL GN1 من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل.

واستخدمت عملاقة البحث مستشعر الصور IMX363 من سوني للأجيال القليلة الماضية من هواتف بيكسل، لذا فإن Samsung GN1 هو ترقية رئيسية من حيث المواصفات الأولية، وفقا لـ"aitnews".

وتم الإعلان عن مستشعر الصور العالي الدقة هذا في منتصف العام الماضي، وهو يدعم التركيز التلقائي الثنائي البكسل من أجل تركيز أسرع وأكثر دقة.

وجاء ذلك بعد أن تم طرح الإصدار التجريبي الرابع من أندرويد 12، مما يمثل علامة فارقة في استقرار المنصة.

إصدار المطورين

ويعتبر الغرض من هذا الإصدار هو تزويد المطورين بتصميم مع واجهات برمجة تطبيقات نهائية وسلوكيات مواجهة التطبيق حتى يتمكنوا من اختبار وتحديث تطبيقاتهم قبل الإصدار الثابت.

وكما هو الحال دائمًا، يحتوي الإصدار التجريبي الرابع على العديد من التغييرات غير المذكورة في تدوينة الشركة، إلى جانب تضمنه إصدارات محدثة من العديد من تطبيقات جوجل.

وظهرت أيضًا إشارة إلى المودم "g5123b" ويتم تعيين نموذج المودم هذا لأجهزة متعددة، وذلك بالرغم من السلاسل التي تحدد هذه الأجهزة مشفرة.

ومن خلال الهندسة العكسية، جرى فك تشفير هذه السلاسل. وكان من الواضح أن المودم “g5123b” قد تم تعيينه لـ 5 أجهزة بالأسماء الرمزية التالية: Oriole وRaven وPassport وSlider ومنتج خامس غير معروف.

ويمثل Oriole وraven الاسمان الرمزيان لهاتفي بيكسل 6 وبيكسل 6 برو على التوالي. في حين أن Passport هو الاسم الرمزي المشاع لهاتف بيكسل القابل للطي من جوجل. وSlider هو الاسم الرمزي لمنتج جوجل غير معروف.

وتتطابق تعيينات نماذج المودم الأخرى في ملف APK هذا مع الأجهزة السابقة ومعالجات Snapdragon الخاصة بها. لذلك من المحتمل أن تشير سلسلة "g5123b" هذه إلى المودم داخل شريحة Google Tensor.

وبالرغم من عدم تأكيده، فمن المحتمل أن هذا المودم يعتمد على مودم Exynos 5123 من سامسونج. وهو مودم 5G المستخدم في إصدارات Exynos من Galaxy S20 وGalaxy Note 20.

ويدعم هذا المودم كلاً من sub-6GHz و mmWave. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت جوجل تخطط لشحن بيكسل 6 مع هذا المودم عالميًا.

وتستخدم سامسونج عادةً SoC والمودم من كوالكوم للهواتف الرائدة التي تبيعها في الولايات المتحدة. ولكن لا يوجد دليل يشير إلى أن جوجل تفعل الشيء نفسه.

وأكدت جوجل في الأسبوع الماضي أن هواتفها الذكية بيكسل 6 تشحن مع شريحة داخلية للشركة تسمى Google Tensor.

وأشارت الشائعات إلى أن هذه الشريحة قد تم تصميمها بالتنسيق مع قسم SLSI التابع لشركة سامسونج.

ويذكر تقرير حديث أن سامسونج تتعامل مع إنتاج الشريحة باستخدام تقنية المعالجة 5 نانومتر.