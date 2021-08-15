ميزة في آيفون تكبد أبل غرامة باهظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسببت ميزة مهمة بأجهزة آيفون في غرامة باهظة لشركة أبل عملاق صناعة التكنولوجيا الأمريكية.



فقد طالبت هيئة المحلفين في تكساس، شركة أبل بسداد 300 مليون دولار، في قضية براءة اختراع بشأن التكنولوجيا اللاسلكية المستخدمة في آيفون.

وجاء رأي هيئة المحلفين في ولاية تكساس متفقا مع حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية الصادر في أبريل/نيسان الماضي على أبل ضمن معركة عالمية مع شركة تقول إنها تمتلك براءات اختراع على معيار LTE الخلوي.

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وقالت هيئة المحلفين في ولاية تكساس، إن شركة PanOptis Patent Management ووحدتيها التابعتين Optis Cellular وUnwired Planet تستحقان هذا التعويض، كمبلغ إجمالي لتغطية الاستخدام السابق والمستقبلي للتكنولوجيا.

وركزت القضية فقط على المبلغ الذي يجب أن تدفعه أبل، حيث أيد قاض المحكمة الجزئية الأمريكية، رودني جيلستراب، في أبريل/نيسان تقرير مسؤولية هيئة المحلفين، لكنه أمر بإجراء محاكمة جديدة بشأن الأضرار، قائلاً إنه كان ينبغي السماح لهيئة المحلفين بالنظر فيما إذا كان طلب الإتاوة يتوافق مع شرط ترخيص براءات الاختراع الأساسية على أسس "عادلة، وشروط معقولة وغير تمييزية".

وقالت شركة أبل ومقرها كوبرتينو بكاليفورنيا في بيان "نشكر هيئة المحلفين على وقتهم لكننا نشعر بخيبة أمل من الحكم ونخطط للاستئناف".

وأضافت الشركة سنواصل الدفاع ضد محاولاتهم لانتزاع مدفوعات غير معقولة مقابل براءات الاختراع التي حصلوا عليها ".

ولا تصنع Optis أي منتجات وعملها الوحيد هو مقاضاة الشركات التي تستخدم براءات الاختراع التي تجمعها.

وتعد تجربة تكساس جزءاً من محاولة Optis لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من صانع آيفون. وقد تقرر محكمة بريطانية تحديد معدل إتاوة عالمي، مما دفع محامي شركة أبل، في يوليو/تموز للتهديد بأن الشركة قد تنسحب من السوق البريطانية إذا أُجبرت على دفع مبلغ "غير مقبول تجارياً".