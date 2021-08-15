شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية وصحواً بالإمارات وحاراً بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباينا في درجات الحرارة، ، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية ، أما الامارات صحوا إلى غائم جزئياً ، وفى البحرين الطقس حاراً .

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد حتى شمال البحر الأحمر, وتبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة عدا مناطق شمال المملكة.

ويتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة) تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

الإمارات

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً مغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر .

ويكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية و الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.. و الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/ س.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس، اليوم الأحد، في مملكة البحرين سيكون حاراً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.