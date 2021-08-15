أول إصابة بإيبولا في ساحل العاج منذ نحو ثلاثة عقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سجّلت ساحل العاج أول إصابة بإيبولا وفق ما أعلنت وزارة الصحة، في ظهور هو الأول للفيروس في البلاد منذ نحو ثلاثة عقود.



وأكد مسئولون في معهد باستور رصد الإصابة بعد أخذ عينات من امرأة غينية تبلغ 18 عاما، وفق ما أعلن وزير الصحة بيار انجو ديمبا في تصريح للتليفزيون الرسمي "ار.تي.اي".

وأوضح الوزير، أن المصابة كانت قد غادرت مدينة لابي في غينيا برا ووصلت الأربعاء إلى ساحل العاج.

وقال "إنها حالة معزولة ووافدة"، موضحا أن المصابة تتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى في أبيدجان.

ولدى ساحل العاج جرعات لقاحية مضادة لإيبولا سيتلقى منها كل من خالطوا المصابة على غرار الطاقم الطبي الذي يعالجها.

وكشف الوزير، أن رئيس الوزراء باتريك آشي ترأس اجتماعا وزاريا طارئا.

ودعا الوزير إلى الهدوء، وقال، إن السلطات فعّلت خطة طوارئ تشمل تتبّع المخالطين للمصابة ووضعهم قيد المراقبة الصحية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، هذه هي أول إصابة بإيبولا في ساحل العاج منذ العام 1994.