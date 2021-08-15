فيسبوك تعلن عن خطوة شديدة الأهمية لعشاق تطبيق الدردشة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت فيسبوك عن خطوة شديدة الأهمية لعشاق تطبيق الدردشة "ماسنجر" لكنها في الوقت نفسه ستؤرق أجهزة الأمن حول العالم.



وقالت الشركة في بيان، السبت، إنها أضافت خاصية تشفير الاتصالات الصوتية أو بالفيديو عبر خدمات تطبيق "ماسنجر".

وبذلك، أصبح بمقدور عملاء خدمة الدردشة هذه في شبكة التواصل الاجتماعي أن يختاروا تشفير مكالماتهم الهاتفية من البداية إلى النهاية، أي من جهاز إلى آخر.

وأوضحت المجموعة التي تتّخذ من كاليفورنيا مقرّا لها: "يعني هذا أنه لن يستطيع أحد الاطلاع على هذه التبادلات، بما في ذلك فيسبوك".

وتأتي خطوة فيسبوك في وقت يحتدم النقاش حول الحدود بين الحقّ في الخصوصية وموجبات الأمن العام، لا سيما في ما يتعلّق بإباحية الأطفال.

وترفض حكومات كثيرة هذا التدبير الأمني الإضافي، متحجّجة بذرائع مثل التصدّي لاستغلال الأطفال في مواد إباحية أو مكافحة الإرهاب.

وهي ترغب في أن تترك المجموعات "أبوابا مواربة" في تطبيقاتها كي يتسنّى للسلطات القضائية وضع اليد على رسائل وصور ضرورية للتحقيقات القضائية.

والاتصالات المشفرة ميزة موجودة بالفعل في الاتصالات عبر "واتساب" التي اشترتها "فيسبوك"، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى شهيرة، على غرار "زوم" و"سيجنل" و"فيستايم" من "أبل".

وكانت "أبل" قد كشفت الأسبوع الماضي عن أدوات جديدة لرصد محاولات استغلال الأطفال عبر خدماتها، في خطوة أثارت جدلا محموما واعتُبرت انحرافا عن السياسة الصارمة التي عهدت المجموعة الأمريكية على تطبيقها في مجال الخصوصية.

وتسعى "فيسبوك" إلى منافسة جارتها في سيليكون فالي في مجال الخصوصية، خاصة أن عملاق التواصل الاجتماعي بحاجة إلى استعادة ثقة المجتمع المدني بعد سلسلة من الفضائح الخاصة بتسريب بيانات.