واتساب يعلن عن إطلاق وظيفة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت واتساب عن إطلاق وظيفة جديدة تتيح إمكانية نقل سجلات الدردشة ما بين الهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد وأجهزة أبل "آي أو إس"



وبهذ التحديث لم يعد تطبيق التواصل الفوري الشهير يمثل عقبة أمام المستخدم، الذي يرغب في استبدال هاتف آيفون بجهاز أندرويد أو العكس.

وفي السابق كان يتعين على المستخدم التخلي عن سجلات الدردشة بتطبيق واتساب، إذا رغب في تغيير نظام تشغيل الهاتف الذكي، ولكن هذا الوضع قد تغيير الآن مع إعلان سامسونج عن تحديث تطبيق واتساب وإنه يمكن للمستخدم نقل سجلات الدردشة من هاتف آيفون إلى جهاز أندرويد.

وتسعى شركة سامسونج من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل الأمر على أصحاب هواتف آيفون للانتقال إلى هواتفها الذكي الجديدة مثل Galaxy Z Fold3 5G أو Galaxy Z Flip3 5G، وتقتصر هذه الوظيفة مؤقتا على هواتف سامسونج المزودة بنظام تشغيل جوجل أندرويد 10 أو 11، وبعد ذلك سيتم إتاحتها على أجهزة أندرويد الأخرى لكي يتمكن المستخدم من التحويل من نظام أندرويد إلى نظام أبل "آي أو إس".

ولم تعلن شركة واتساب أي جدول زمني لإطلاق هذه الوظيفة الجديدة على الأجهزة المختلفة، ولكنها أكدت على أنه يمكن للمستخدمين نقل سجلات الدردشة إلى هواتفهم الذكية الجديدة خلال "الأسابيع المقبلة".

وأكدت الشركة الأمريكية على أن تطوير هذه الوظيفة لم يكن سهلا على الإطلاق، نظرا لأنه يتم تشفير الرسائل وتخزينها على الهاتف الذكي بدلا من خدمات الحوسبة السحابية، كما يحدث لدى أغلب المنافسين.

وأشارت إلى أنه يمكن نقل سجلات الدردشة فقط عند إعداد الهاتف وليس بعد إجراء الإعداد.