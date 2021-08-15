شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: تمديد الحجر الصحي 15 يوماً في 40 ولاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة الحكومة الجزائرية، أمس السبت، تمديد الحجر الصحي في 40 ولاية بالبلاد لمدة 15 يوماً، اعتباراً من اليوم الأحد.

وذكر البيان أن الحجر الجزئي المنزلي سيطبّق من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي على الولايات الأربعين.

ويستثني القرار 18 ولاية هي الشلف وتمنراست وتيارت والجلفة والمدية، وإليزي وبرج بوعريريج وميلة وعين الدفلى، وتميميون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام، وتقرت وجانت والمغير والمنيعة"، بالإضافة إلى المناطق المتضررة من حرائق الغابات.

وأأكد المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عز الدين أوصديق، أن حرائق الغابات المسجلة، منذ يوم الإثنين الماضى، عبر أرجاء البلاد لاسيما بولاية تيزى وزو مصدرها "إجرامي"، مشيرا أن هذه الحرائق "سجلت جميعها على مقربة من الطرقات".

وأوضح أوصديق - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية - أن نشوب الحرائق فى "تيزى وزو" كان قريب من الطرقات والمسالك، كما أن الوكالة لاحظت أن انطلاق النيران موزع بجميع أرجاء الولاية غير أنها هذه المرة ترتكز بالجنوب الشرقى لمدينة تيزى وزو المعروفة بالتمركز الكبير للسكان والمناطق السكنية، مشيرا ان الغطاء النباتى فى المنطقة معروف بقابليته الكبيرة للاشتعال.

وأضاف أوصديق أن نشوب حرائق فى مثل هذا التوقيت غير ممكن من حيث المناخ و الظروف، مشيرا إلى أن معطيات الوكالة تم تسليمها للجهات المختصة من أجل تحديدها مستقبلا وتحديد هوية مرتكبى هذه الجرائم.

وأشار إلى استخدام الوكالة لأقمار صناعية دولية بهدف تحديد مناطق انطلاق الحرائق، مبينا أن الحرائق التى حدثت فى ولاية تيزى وزو تتمركز على مستوى الجنوب الشرقى للولاية، لاسيما بمنطقة الأربعاء ناثى راثن وعين الحمام وبنى ينى على وجه الخصوص.

ونوه المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية بأن الخسائر تقدر بـ 23 ألف هكتار على مستوى "تيزى وزو"، و6500 هكتار ببجاية، و1800 هكتار بولاية جيجل.