شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أثار انفجار صهريج الوقود في "عكار" اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول مغردون لبنانيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر أثار الحريق لانفجار صهريج وقود في "عكار" اللبنانية، مما أدى إلى سقوط جرحى وقتلى.

وذكر الصليب الأحمر اللبناني على حسابه بموقع تويتر أن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان.

وقال الصليب الأحمر إن 7 أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى محلي وإنه في حاجة ماسة لمتبرعين بالدم.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.

وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في تغريدة على تويتر إن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ"، في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت العام الماضي داعيا المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم الرئيس إلى تحمل المسؤولية والاستقالة.