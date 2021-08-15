شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة المصابين في انفجار صهاريج الوقود بـ"عكار" إلى 79 شخصاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة المصابين في انفجار ضخم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين بمنطقة عكار شمالي لبنان، إلى 79 شخصاً.

كما قُتل 20 شخصا في الانفجار، فيما لا تزال عمليات الإطفاء جارية والبحث عن مفقودين. وتواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران المشتعلة بكثافة.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج، وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.

وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في تغريدة على تويتر إن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ"، في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت العام الماضي داعيا المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم الرئيس إلى تحمل المسؤولية والاستقالة.

وقال جبران باسيل، رئيس حزب التيار الوطني الحر، في تغريدة على تويتر "قلوبنا في هذه الليلة مع أهالي (منطقة) التليل وعكار".