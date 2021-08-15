شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري: انفجار صهريج الوقود في "عكار" لا يختلف عن مجزرة مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق أن انفجار صهريج الوقود في مدينة عكار لا يختلف عن مجزرة مرفأ بيروت.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر، " رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته و شفى الله الجرحى والمصابين"، مشيرا إلى أن ما حدث في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها.

و ذكر الصليب الأحمر اللبناني على حسابه بموقع تويتر أن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان.

وقال جبران باسيل، رئيس حزب التيار الوطني الحر، في تغريدة على تويتر "قلوبنا في هذه الليلة مع أهالي (منطقة) التليل وعكار".