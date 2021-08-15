شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمنية العراقية تنفذ عملية أمنية لتعقب فلول داعش في نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت القوات الأمنية العراقية ، أمس السبت، عملية مشتركة شرق قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، بهدف تعقب بقايا فلول داعش.

وقال الحشد في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إن قوة مشتركة من اللواء 53 بالحشد الشعبي واللواء 73 بالجيش، نفذت اليوم، عملية أمنية مشتركة شرق قضاء تلعفر بمحافظة نينوى".

وأضاف أنه تم خلال العملية تفتيش و تأمين قرى: قرية بخور وجبال قرية قابرلي وزمبار وصولاً إلى قرية الخان وجبال شيخ إبراهيم، مشيرا إلى أن العملية جاءت بهدف تعقب بقايا فلول داعش الإرهابي واحباط أي محاولة لهم لإيجاد موطأ قدم في تلك المناطق.