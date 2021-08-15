شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يوجه قوات الدعم السريع بالتحلي بالمسؤولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قوات الدعم السريع، بالالتزام والتحلي بالمسؤولية والمحافظة على شرف الدولة وهيبتها.

وأكد دقلو، خلال مخاطبته قوات الدعم السريع بقاعدة طيبة العسكرية بالخرطوم اليوم السبت، على ضرورة الانضباط الشديد وتقديم الشكل اللائق للدعم السريع، مشددا على ضرورة احترام المواطنين، وأشاد دقلو بالتنظيم والانضباط الذي أظهرته القوات، مشيراً إلى أن هذا المظهر هو الذي قام عليه الدعم السريع.

وكان دقلو، قد أكد أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات عديدة بالنظر إلى حصار استمر 30 عاماً على البلاد بحسب الوكالة السودانية سونا.

وقال النائب الأول لدى مخاطبته قواته بقاعدة قري الدولة برغم الهفوات تمضي بخطى ثابتة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، مضيفا أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات بعودة السودان إلى حضن المجتمع الدولي، وبدء إعفاء الديون، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلاً عن تحقيق السلام الذي يعد الإنجاز الأكبر كونه حقن دماء السودانيين، وأضاف: "نحن طوينا صفحة الحرب ونأمل ألا تعود".

وقال دقلو إن بعض الإخفاقات التي تشهدها الفترة الانتقالية المتسبب فيها فاقدو الوطنية، مشيراً إلى أن هؤلاء لو تحلوا بالوطنية بقدر يسير لتجاوز السودان الوضع الذي يعيشه الآن، مضيفا أن السودان غني بموارده التي تحتاج إلى الاستغلال الأمثل وإدارتها بوطنية لصالح البلاد وتابع بالقول (مشكلة بلدنا ليست في انعدام الموارد)، مشيراً إلى أن ولايات السودان كافة تملك ميزات يجب تسخيرها لصالح المواطن، مؤكداً أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسناً مستمراً حال خلصت النوايا.

وطمأن دقلو بعدم حدوث انقلاب عسكري يقوض الفترة الانتقالية لافتاً إلى أن السياسيين هم من يمنحون الفرص للانقلابات بانشغالهم بالسلطة وإهمال التنمية، وقال: " نحن العسكريين لن نسمح بحدوث انقلاب.. نريد تحولاً ديمقراطياً حقيقياً عبر انتخابات حرة ونزيهة ليس مثلما كان يحدث في السابق من غش من خلال تبديل صندوق بصندوق"، وأضاف " الصناديق البملوها من برا ويجو يفرغوها ديك تاني ما في".